Теракт в Оленівці: Рувін повідомив, що експерти встановили, який тип зброї використав ворог

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«Ми закінчили експертизу, яка стосується Оленівки, де була використана, за висновками наших експертів, вогнеметна зброя, внаслідок якої загинула велика кількість наших військовослужбовців», - повідомив Рувін.

Нагадаємо

Вибух у приміщення, де утримувалися військовополонені, пролунав у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Тоді від дій ворога загинули понад 50 захисників Азовсталі, які перебували у полоні, ще десятки отримали поранення. Російська сторона досі не надає інформацію про події, на територію не допускаються міжнародні представники.

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КНДІСЕ проводить дослідженнями зброї, яку ворог застосовує в Україні. За словами Рувіна, ворог часто застосовує заборонені види озброєння, зокрема сліди використання таких типів озброєння зафіксовані фахівцями Інституту у Гостомелі, Бучі, Ірпені та Бородянці, а також Краматорську та Маріуполі. Ідеться про використання вогнеметної зброї, касетних боєприпасів до системи «Смерч», протипіхотних мін та мін іншого призначення.

«І це все використовувалося якраз безпосередньо російськими військами. Ми їх всі дослідили», - додав Рувін.

Результати досліджень передані до Міжнародного кримінального суду, з яким Інститут перебуває на постійному контакті та співпрацює.

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