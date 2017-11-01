Теракт в Нью-Йорке был осуществлен от имени "Исламского государства"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке совершил его имени террористической группировки "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на NBC.
“По данным источников в правоохранительных органах, мужчина, который совершил наезд на людей, в результате которого погибли 8 человек и более 10 получили ранения, оставил в машине записку о том, что делает это нападение от имени „ИГ“”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, человек, который въехал на машине в толпу людей и после этого открыл стрельбу в Нью-Йорке, оказался гражданином Узбекистана .
Напомним, в центре Нью-Йорка мужчина наехал на велосипедистов и открыл стрельбу .