Теракт в Нью-Йорку був здійснений від імені "Ісламської держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Підозрюваний у скоєнні теракту в Нью-Йорку здійснив його від імені терористичного угрупування "Ісламська держава", передає УНН з посиланням на NBC.
"За даними джерел в правоохоронних органах, чоловік, який скоїв наїзд на людей, в результаті якого загинули 8 людей і більше 10 отримали поранення, залишив в машині записку про те, що робить цей напад від імені "ІД"", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, чоловік, який в’їхав на машині в натовп людей і опісля відкрив стрілянину в Нью-Йорку, виявився громадянином Узбекистану.
Нагадаємо, у центрі Нью-Йорка чоловік наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину.