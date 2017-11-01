Теракт в Нью-Йорку був здійснений від імені "Ісламської держави"

"За даними джерел в правоохоронних органах, чоловік, який скоїв наїзд на людей, в результаті якого загинули 8 людей і більше 10 отримали поранення, залишив в машині записку про те, що робить цей напад від імені "ІД"", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, чоловік, який в’їхав на машині в натовп людей і опісля відкрив стрілянину в Нью-Йорку, виявився громадянином Узбекистану.

Нагадаємо, у центрі Нью-Йорка чоловік наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину.