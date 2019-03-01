Теракт в столице Сомали: не менее 25 погибших

Как сообщает агентция dpa со ссылкой на представителя местной полиции, взрывное устройство у отеля, который часто посещают чиновники, взорвал террорист-самоубийца. Среди погибших есть полицейские.

Как сообщил корреспондент dpa в Могадишо, взрыв был настолько мощным, что его было слышно за восемь километров от эпицентра. Примерно через час после первого взрыва прогремел второй, поэтому число погибших может возрасти, отметили в полиции. Ответственность за террористический акт взяла на себя группировка “Аш-Шабаб”, объявили в сомалийской спецслужбе SITE Intelligence Group, отслеживающей деятельность исламистов.

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В последние годы в Могадишо сотни людей стали жертвами терактов, совершенных преимущественно в правительственном квартале. Ответственность за нападения сомалийские возлагает, как правило, на группировки “Аш-Шабаб”. Террористов этой группы связывают с “Аль-Каидой”, их цель — утвердить в Сомали исламистское государство.

Как сообщал УНН, в результате авиаудара в центральной части Сомали было ликвидировано 35 боевиков экстремистской группировки “Аш-Шабаб”, связанной с террористической организацией “Аль-Каида”.