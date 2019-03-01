Теракт у столиці Сомалі: щонайменше 25 загиблих

Як повідомляє агентція dpa з посиланням на представника місцевої поліції, вибуховий пристрій біля готелю, котрий часто відвідують урядовці, підірвав терорист-самогубця. Серед загиблих є поліцейські.

Як повідомив кореспондент dpa в Могадішо, вибух був настільки потужний, що його було чути за вісім кілометрів. Приблизно через годину після першого вибуху пролунав другий, тож число загиблих може зрости, зазначили в поліції. Відповідальність за терористичний акт взяло на себе угруповання “Аш-Шабаб”, оголосили в сомалійській спецслужбі SITE Intelligence Group, що відстежує діяльність ісламістів.

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Останніми роками в Могадишо сотні людей стали жертвами терактів, скоєних переважно в урядовому кварталі. Відповідальність за напади влада Сомалі покладає, як правило, на угруповання “Аш-Шабаб”. Терористів цієї групи пов’язують з “Аль-Каїдою”, їхня мета — утвердити в Сомалі ісламістську державу.

Як повідомляв УНН, внаслідок авіаудару у центральній частині Сомалі було ліквідовано 35 бойовиків екстремістського угруповання “Аш-Шабаб”, пов’язаного з терористичною організацією “Аль-Каїда”.