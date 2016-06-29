Дипломат: теракт в Стамбуле осуществил террорист-смертник

"Вчера поздно вечером произошел террористический акт в международном аэропорту Ататюрк в Стамбуле. Кажется, что это террорист-смертник. Согласно последней информации, погибли 36 человек, также ранены 147 человек. Конечно, следствие все еще продолжается, но, по информации СМИ, основным подозреваемым является "Исламское государство". Наши правоохранительные органы будут продолжать следствие, и тогда они уже дадут больше прояснений о террористическом акте. Но полеты в аэропорт Ататюрку были восстановлены, и соответствующие меры будут осуществлены нашими правоохранительными органами", - сказал он.

Как сообщал УНН, в Стамбуле в аэропорту произошло два взрыва.

Также, премьер-министр Турции Б.Йылдырым заявил, что, по предварительным данным, за атакой на аэропорт в Стамбуле стоит террористическая группировка "Исламское государство".

Он также уточнил, что жертвами теракта стали 36 человек, 147 человек получили ранения.

Также в результате теракта в Стамбуле погибли украинка.