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Дипломат: теракт у Стамбулі здійснив терорист-смертник

Дипломат: теракт у Стамбулі здійснив терорист-смертник

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Правоохоронні органи Стамбула продовжують слідство, але, за попередніми даними, основним підозрюваним є терорист-смертник “Ісламської держави”. Про це в ефірі каналу “112 Україна” помідомив тимчасово повірений у справах Туреччини в Україні Озгюн Талу, передає УНН.

“Вчора пізно ввечері стався терористичний акт у міжнародному аеропорту Ататюрк в Стамбулі. Здається, що це терорист-смертник. Згідно з останньою інформацією, загинуло 36 осіб, також поранено 147 осіб. Звичайно, слідство все ще продовжується, але, згідно з інформацією ЗМІ, основним підозрюваним є „Ісламська держава“. Наші правоохоронні органи продовжуватимуть слідство, і тоді вони вже дадуть більше прояснень про терористичний акт. Але польоти в аеропорт Ататюрку були відновлені, і відповідні заходи будуть здійснені нашими правоохоронними органами”, — сказав він

Як повідомляв УНН, у Стамбулі в аеропорту сталося два вибухи.

Також, прем’єр-міністр Туреччини Б.Йилдирим заявив, що, за попередніми даними, за атакою на аеропорт в Стамбулі стоїть терористичне угруповання “Ісламська держава”.

Він також уточнив, що жертвами теракту стали 36 осіб, 147 людей отримали поранення.

Також внаслідок теракту у Стамбулі загинула українка.

Українські Національні Новини

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