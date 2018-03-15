Теракт в Пакистане: 9 погибших, 20 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В городе Рейвинд пакистанской провинции Пенджаб произошел взрыв у полицейского участка. Девять человек погибли, 20 ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Pakistan Today.
“По меньшей мере девять человек, в том числе пять сотрудников полиции и четверо граждан были убиты, еще 20 человек получили ранения в результате взрыва у полицейского поста в городе Рейвинд”, — указано в сообщении.
Бомба, заложенная ранее возле участка, взорвалась, когда полиция принимала у охранников смену. Некоторые из раненых в критическом состоянии, число погибших может возрасти. Десятки автомобилей также были повреждены в результате взрыва.
Как сообщал УНН, десять сотрудников полиции и семь военнослужащих погибли в результате столкновений с боевиками радикального движения “Талибан” на севере Афганистана.