Теракт в Пакистане: 9 погибших, 20 раненых

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В городе Рейвинд пакистанской провинции Пенджаб произошел взрыв у полицейского участка. Девять человек погибли, 20 ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Pakistan Today.

“По меньшей мере девять человек, в том числе пять сотрудников полиции и четверо граждан были убиты, еще 20 человек получили ранения в результате взрыва у полицейского поста в городе Рейвинд”, — указано в сообщении.

Бомба, заложенная ранее возле участка, взорвалась, когда полиция принимала у охранников смену. Некоторые из раненых в критическом состоянии, число погибших может возрасти. Десятки автомобилей также были повреждены в результате взрыва.

Как сообщал УНН, десять сотрудников полиции и семь военнослужащих погибли в результате столкновений с боевиками радикального движения “Талибан” на севере Афганистана.

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