Теракт у Пакистані: 9 загиблих, 20 поранених

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У місті Рейвінд пакистанської провінції Пенджаб стався вибух біля поліцейської дільниці. Дев'ять осіб загинули, 20 поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Pakistan Today.

“Щонайменше дев’ять осіб, у тому числі п’ять співробітників поліції і четверо громадян, були вбиті, ще 20 осіб отримали поранення в результаті вибуху біля поліцейського посту в місті Рейвінд”, — вказано у повідомленні.

Бомба, закладена раніше біля дільниці, вибухнула, коли поліція приймала в охоронців зміну. Деякі з поранених у критичному стані, число загиблих може зрости. Десятки автомобілів також були пошкоджені в результаті вибуху.

Як повідомляв УНН, десять співробітників поліції і сім військовослужбовців загинули унаслідок зіткнень з бойовиками радикального руху “Талібан” на півночі Афганістану.

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