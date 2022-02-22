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Теракт возле телеканала Эспрессо: обвинительный акт в отношении исполнителей направили в суд

Киев • УНН

 • 73419 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Киевская городская прокуратура направила в Соломенский районный суд Киева обвинительный акт в отношении двух лиц по факту совершения террористического акта возле телеканала “Эспрессо”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Цитата

“Киевская городская прокуратура направила в Соломенский районный суд Киева обвинительный акт в отношении двух лиц по факту организации и совершения террористического акта возле телеканала "Эспрессо", в результате которого двое человек погибли и еще трое граждан, в том числе действующий на то время народный депутат Украины, получили ранения (ст. 112, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Контекст

Теракт произошел 25 октября 2017 года возле офиса телеканала на вул. Адама Мицкевича в г. Киеве, когда народный депутат Игорь Мосийчук вместе с политтехнологом в сопровождении охранника выходил на улицу после участия в прямом эфире.

Так, для покушения злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое скрыли в мопеде, оставленном у входа в помещение телеканала.

В результате взрыва народный депутат, политолог и случайная прохожая получили ранения от поражения металлическими шариками, использованными при изготовлении самодельного взрывного устройства. Охранник народного депутата, а также еще один случайный прохожий от полученных ранений погибли.

Следователи заочно сообщили исполнителям, которые скрываются от следствия, о подозрении и получили разрешение суда на совершение в отношении них специального досудебного расследования. Сейчас указанные лица объявлены в розыск.

Вместе с тем правоохранительные органы продолжают принимать меры для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и заказа террористического акта.

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