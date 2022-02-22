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Теракт біля телеканалу Еспресо: обвинувальний акт відносно виконавців направили до суду

Теракт біля телеканалу Еспресо: обвинувальний акт відносно виконавців направили до суду

Київ • УНН

 • 73419 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Київська міська прокуратура скерувала до Солом’янського районного суду Києва обвинувальний акт відносно двох осіб за фактом вчинення терористичного акту біля телеканалу “Еспресо”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Цитата

“Київська міська прокуратура скерувала до Солом’янського районного суду м. Києва обвинувальний акт відносно двох осіб за фактом організації та вчинення терористичного акту біля телеканалу «Еспресо», внаслідок якого двоє людей загинуло та ще троє громадян, у тому числі чинний на той час народний депутат України, отримали поранення (ст. 112, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Контекст

Теракт стався 25 жовтня 2017 року біля офісу телеканалу на вул. Адама Міцкевича в м. Києві, коли народний депутат Ігор Мосійчук разом з політтехнологом у супроводі охоронця виходив на вулицю після участі в прямому ефірі.

Так, для замаху зловмисники використали саморобний вибуховий пристрій, який приховали у мопеді, залишеному біля входу в приміщення телеканалу.

Внаслідок вибуху народний депутат, політолог та випадкова перехожа отримали поранення від ураження металевими кульками, використаними при виготовленні саморобного вибухового пристрою. Охоронець народного депутата, а також ще один випадковий перехожий від отриманих поранень загинули.

У зв’язку з переховуванням від слідства слідчі заочно повідомили виконавцям про підозру та отримали дозвіл суду на здійснення відносно них спеціального досудового розслідування. Наразі вказані особи оголошені у розшук.

Разом з тим правоохоронні органи продовжують вживати заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та замовлення терористичного акту.

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