Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее

В 2024 году в Броварах заключили семь новых ЭСКО-договоров, охватывающих как объекты образования, так и коммунальную инфраструктуру. Благодаря этим мерам сообщество снижает бюджетные расходы и снижает выбросы CO2, продвигаясь к энергетической независимости. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Наша община имеет опыт внедрения ЭСКО-механизма еще с 2019 года, когда были заключены первые два энергосервисных договора для дошкольных учреждений образования. Благодаря установлению индивидуальных тепловых пунктов удалось превысить ожидаемый уровень экономии тепловой энергии. Это позволило завершить договоры досрочно, передать оборудование на баланс учреждений и направить сэкономленные средства на нужды заведений", — отметил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

В 2024 году община продолжила внедрять энергоэффективные мероприятия, заключив семь ЭСКО- договоров, в частности для дошкольных учреждений образования и лицеев. "Среди ключевых мероприятий-комплексная термомодернизация, утепление стен и чердаков, установка ИТП (индивидуальных тепловых пунктов – ред.) с автоматикой погодозависимого регулирования, а также солнечных электростанций для собственного потребления", — добавил городской голова.

Игорь Сапожко отдельно отметил новаторство общины во внедрении ЭСКО-договоров в коммунальных предприятиях. "В этом году мы впервые заключили ЭСКО-контракты для объектов критической инфраструктуры. Коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" устанавливает мощные солнечные электростанции, что станет важным шагом к энергетической независимости и уменьшению выбросов СО2", — сообщил он.

По словам городского головы, специалисты ГЭФ/ПРООН оказывали консультативную поддержку и техническое сопровождение в реализации энергоэффективных инициатив в общине. "Искренняя благодарность экспертам за помощь в нашем пути к более устойчивой и энергоэффективной громаде", — отметил Игорь Сапожко.

Эти достижения подчеркивают стремление Броварской общины быть лидером в сфере энергоэффективности и доказывают, что такие инновационные подходы могут сделать города Украины энергетически независимыми и экологически сознательными.

Он также добавил, что во время конференции "Устранение барьеров для содействия инвестициям в энергоэффективность общественных зданий в малых и средних городах Украины путем применения механизма ЭСКО" Броварская территориальная община была отмечена благодарностью за значительное развитие в развитие экргоэффективности и зеленого перехода Украины и сотрудничество с проектом ГЕФ/ПРООН.

Напомним

Община Броваров является ярким примером внедрения энергоэффективных решений. Здесь коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" получило от USAID когенерационную установку мощностью 260 кВт. Оборудование, которое установят на одном из объектов предприятия, станет шагом к повышению энергонезависимости громады.

Как сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, громада в ближайшее время получит еще две подобные установки. "Это значительно усилит энергетическую стабильность нашего города и позволит обеспечивать теплом и светом не только жителей, но и поддерживать критическую инфраструктуру", — отметил он.

На некоторых объектах коммунального предприятия, где это возможно, уже установили или устанавливают солнечные панели и это направление в будущем местные власти планируют развивать.

Кроме того, в Броварской общине Киевской области часть котельных, которые обеспечивают теплом важные социальные объекты, работают на альтернативных видах топлива. По словам Игоря Сапожко, благодаря сотрудничеству с международными партнерами были установлены солнечные панели на зданиях многопрофильной и детской больниц Броваров.