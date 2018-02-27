Тепло вернули во все дома после аварии в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Теплоснабжение в Немышлянском районе города Харькова после того, как в городе произошли четыре прорыва на теплосетях, накануне поздно вечером восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По состоянию на 23:20 26 февраля теплоснабжение в Немышлянском районе Харькова восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что таким образом теплоснабжение в Харькове возобновлено в полном объеме.
Напомним, авария на тепловых сетях в Харькове произошла 24 февраля около 15:00. Через четыре прорыва без отопления остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в двух района города. По данным ГСЧС, без теплоснабжения тогда остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных учреждений, из них четыре стационара.