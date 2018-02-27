Тепло повернули до усіх будинків після аварії у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Теплопостачання в Немишлянському районі міста Харкова після того, як у місті сталися чотири пориви на тепломережах, напередодні пізно ввечері відновлено у повному обсязі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"Станом на 23:20 26 лютого теплопостачання у Немишлянському районі Харкова відновлено у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що таким чином теплопостачання у Харкові відновлено у повному обсязі.
Нагадаємо, аварія на теплових мережах у Харкові сталася 24 лютого близько 15:00. Через чотири пориви без опалення залишилися житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури у двох района міста. За даними ДСНС, без теплопостачання тоді залишилися 605 багатоповерхових житлових будинків, 26 шкіл, 21 дитячий садок, 14 лікувальних закладів, з них чотири стаціонари.