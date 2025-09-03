Теплые дни не отступают: какой будет погода в Украине 4 сентября
Киев • УНН
В Украине 4 сентября ожидается сухая и солнечная погода с температурой +24…+32 градуса. На крайнем западе возможны грозовые дожди, в Киеве до +26 градусов.
В Украине в четверг, 4 сентября, ожидается в целом сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+32 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Детали
Наталья Диденко сообщила, что завтра на крайнем западе Украины вероятны грозовые дожди. На остальной территории Украины будет сухая и солнечная погода.
Температура воздуха в течение дня 4 сентября ожидается +24…+29 градусов, на западе и юге +28…+32 градуса
Диденко также добавила, что в Киеве 4 сентября будет сухо и солнечно. Температура воздуха достигнет +26 градусов.
Синоптик также сообщила, что следующие ближайшие дожди пройдут в понедельник 8 сентября.
Дополнение
Среднемесячная температура воздуха в Киеве летом 2025 года составила 20,6 °С, что на 0,2 °С выше климатической нормы. Июль был самым теплым месяцем, а июнь и август оказались прохладнее.
Сентябрь - время подготовки огорода к зиме: уборка грядок, внесение удобрений и посадка озимых культур. Это также период активного сбора урожая фруктов, ягод и овощей.