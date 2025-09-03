$41.360.01
Эксклюзив
08:07 • 2858 просмотра
В Киеве автомобиль протаранил другое авто: сообщают о пострадавшем военномVideo
Эксклюзив
07:25 • 6560 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 13389 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 19921 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 20854 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 76657 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 103818 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 143928 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 151570 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 80666 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 234586 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 234499 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 224885 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 221436 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 215758 просмотра
Теплые дни не отступают: какой будет погода в Украине 4 сентября

Киев • УНН

 • 152 просмотра

В Украине 4 сентября ожидается сухая и солнечная погода с температурой +24…+32 градуса. На крайнем западе возможны грозовые дожди, в Киеве до +26 градусов.

Теплые дни не отступают: какой будет погода в Украине 4 сентября

В Украине в четверг, 4 сентября, ожидается в целом сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+32 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

Наталья Диденко сообщила, что завтра на крайнем западе Украины вероятны грозовые дожди. На остальной территории Украины будет сухая и солнечная погода.

Температура воздуха в течение дня 4 сентября ожидается +24…+29 градусов, на западе и юге +28…+32 градуса

- сообщила Диденко.

Диденко также добавила, что в Киеве 4 сентября будет сухо и солнечно. Температура воздуха достигнет +26 градусов.

Синоптик также сообщила, что следующие ближайшие дожди пройдут в понедельник 8 сентября.

Дополнение

Среднемесячная температура воздуха в Киеве летом 2025 года составила 20,6 °С, что на 0,2 °С выше климатической нормы. Июль был самым теплым месяцем, а июнь и август оказались прохладнее.

Сентябрь - время подготовки огорода к зиме: уборка грядок, внесение удобрений и посадка озимых культур. Это также период активного сбора урожая фруктов, ягод и овощей.

Павел Зинченко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев