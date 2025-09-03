Теплі дні не відступають: якою буде погода в Україні 4 вересня

$41.360.01
48.470.27
ukenru
Ексклюзив
10:05 • 270 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Ексклюзив
07:25 • 7104 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 13658 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 20344 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 21250 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 76929 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 103952 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 144170 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 151662 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 80723 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
54%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 234792 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 234709 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 225107 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 221661 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 215965 перегляди
Публікації
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 11572 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 20346 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto06:00 • 21252 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 76931 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 144171 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Олексій Гончаренко
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кіровоградська область
Львів
Китай
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 17819 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 31676 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 34566 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 48849 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 94340 перегляди
Актуальне
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
Forbes
Фейкові новини
Мі-8

Теплі дні не відступають: якою буде погода в Україні 4 вересня

Київ • УНН

 • 306 перегляди

В Україні 4 вересня очікується суха та сонячна погода з температурою +24…+32 градуси. На крайньому заході можливі грозові дощі, у Києві до +26 градусів.

Теплі дні не відступають: якою буде погода в Україні 4 вересня

В Україні у четвер, 4 вересня, очікується загалом суха і сонячна погода. Температура повітря коливатиметься в межах +24…+32 градуси, повідомила синоптик Наталія Діденко, пише УНН.

Деталі

Наталія Діденко повідомила, що завтра на крайньому заході України ймовірні грозові дощі. На решті території України буде суха і сонячна погода.

Температура повітря протягом дня 4-го вересня очікується +24…+29 градусів, на заході та півдні +28…+32 градуси

- повідомила Діденко.

Діденко також додала, що у Києві 4 вересня буде сухо та сонячно. Температура повітря сягатиме +26 градусів.

Синоптик також повідомила, що наступні найближчі дощі стануться у понеділок 8 вересня.

Доповнення

Середньомісячна температура повітря в Києві влітку 2025 року становила 20,6 °С, що на 0,2 °С вище кліматичної норми. Липень був найтеплішим місяцем, а червень і серпень виявилися прохолоднішими.

Вересень - час підготовки городу до зими: прибирання грядок, внесення добрив та посадка озимих культур. Це також період активного збору врожаю фруктів, ягід та овочів.

Павло Зінченко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна
Київ