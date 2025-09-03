Теплі дні не відступають: якою буде погода в Україні 4 вересня
Київ • УНН
В Україні 4 вересня очікується суха та сонячна погода з температурою +24…+32 градуси. На крайньому заході можливі грозові дощі, у Києві до +26 градусів.
В Україні у четвер, 4 вересня, очікується загалом суха і сонячна погода. Температура повітря коливатиметься в межах +24…+32 градуси, повідомила синоптик Наталія Діденко, пише УНН.
Деталі
Наталія Діденко повідомила, що завтра на крайньому заході України ймовірні грозові дощі. На решті території України буде суха і сонячна погода.
Температура повітря протягом дня 4-го вересня очікується +24…+29 градусів, на заході та півдні +28…+32 градуси
Діденко також додала, що у Києві 4 вересня буде сухо та сонячно. Температура повітря сягатиме +26 градусів.
Синоптик також повідомила, що наступні найближчі дощі стануться у понеділок 8 вересня.
Доповнення
Середньомісячна температура повітря в Києві влітку 2025 року становила 20,6 °С, що на 0,2 °С вище кліматичної норми. Липень був найтеплішим місяцем, а червень і серпень виявилися прохолоднішими.
Вересень - час підготовки городу до зими: прибирання грядок, внесення добрив та посадка озимих культур. Це також період активного збору врожаю фруктів, ягід та овочів.