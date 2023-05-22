Теперь за решеткой пожизненно: осужден российский агент, который готовил взрывы на Одесской железной дороге

Цитата

"... бывший сотрудник одного из районных отделов милиции в Одессе признан виновным в государственной измене и незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Детали

Прокуроры в суде доказали, что экс-милиционер после начала полномасштабного вторжения был завербован представителем гру рф для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Он собирал разведданные о местах дислокации и передвижения военной техники подразделений ВСУ, обстановку в портах Одессы, Черноморска и железнодорожного сообщения, говорится в сообщении.

Для исполнения заданий российских кураторов информатор приобрел три видеокамеры – так называемые «фотоловушки», которые установил вдоль железнодорожных путей в пригороде Одессы для фиксирования проезжающих грузовых поездов. Данные, которые фиксировали камеры, в реальном времени через мобильное приложение получали представители спецслужб рф. На закупку и установку «фотоловушек» агент получил 50 тыс гривен.

Предателя задержали во время выполнения очередного задания врага возле железнодорожных путей. Тогда у него изъяли взрывчатые вещества и боеприпасы, в частности 12 тротиловых шашек весом 3,2 кг, детонаторы, взрыватель и противотанковую мину.

В судебном заседании мужчина вину признал полностью, впрочем, не раскаялся.

"Во время последнего слова он сказал, что сожалеет только о преждевременном разоблачении его подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Дополнение

С начала этого года было зарегистрировано почти 10 тыс. военных преступлений. В прошлом году эта цифра превысила 60 тыс. Почти 10% всех учтенных преступлений - сопряжены с умышленным убийством. Об этом на запрос УНН сообщил Офис Генерального прокурора Украины.

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