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Тепер за ґратами довічно: засуджено російського агента, який готував вибухи на Одеській залізниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. До довічного позбавлення волі засуджено колишнього співробітника районного відділу міліції в Одесі, який добровільно став агентом російської розвідки. Він передавав дані про логістичні шляхи Сил оборони на Одещині, обвинувачуваний вину визнав повністю, але не розкаявся, пише УНН з посиланням на Офісу Генерального прокурора в Telegram.

Цитата

"... колишнього співробітника одного з районних відділів міліції в Одесі визнано винним у державній зраді та незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Прокурори у суді довели, що ексміліціонер після початку повномасштабного вторгнення був завербований представником гру рф для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Він збирав розвіддані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, обстановку в портах Одеси, Чорноморська та залізничного сполучення, йдеться в повідомленні.

На виконання завдань російських кураторів інформатор придбав три відеокамери – так звані «фотопастки», які встановив уздовж залізничних колій у передмісті Одеси для фіксування проїжджаючих вантажних потягів. Дані, які фіксували камери, в реальному часі через мобільний додаток отримували представники спецслужб рф. На закупку та встановлення «фотопасток» агент отримав 50 тис. гривень.

Зрадника затримали під час виконання чергового завдання ворога біля залізничних колій. Тоді у нього вилучили вибухові речовини та боєприпаси, зокрема 12 тротилових шашок вагою 3,2 кг, детонатори, підривач та протитанкову міну.

У судовому засіданні чоловік вину визнав повністю, утім не розкаявся.

 "Під час останнього слова він сказав, що жалкує лише про передчасне викриття його підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

З початку цього року було зареєстровано майже 10 тис. воєнних злочинів. Минулого року ця цифра перевищила 60 тис. Майже 10% усіх облікованих злочинів - поєднанні з умисним вбивством. Про це на запит УНН повідомив Офіс Генерального прокурора України.

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