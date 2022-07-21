На портале "Дия" теперь можно заказать свидетельство и выписки документов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. На портале государственных услуг "Дия" появилась возможность заказать дубликат свидетельства и выписки о рождении, смерти, смене имени, регистрации или расторжении брака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Детали
Раньше, чтобы получить документ повторно, нужно было дважды ходить в ГРАГС и стоять в очередях.
"Теперь вы можете подать заявление на портале "Дия" и забрать документ в течение трех дней в ГРАГС или заказать доставку Укрпочтой на дом", - говорится в сообщении.
На портале можно заказать дубликат свидетельства или выписку:
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- о рождении;
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- о смерти;
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- об изменении имени;
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- о регистрации брака;
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- о расторжении брака.
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Оформить документы можно как для себя, так и для ближайших родственников.
Напомним
В "Дие" появится англоязычная версия загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта.