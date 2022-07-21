На порталі "Дія" тепер можна замовити свідоцтво та витяги документів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. На порталі державних послуг "Дія" з'явилася можливість замовити дублікат свідоцтва та витяг про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію чи розірвання шлюбу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
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Раніше, щоб отримати документ повторно, потрібно було двічі ходити в ДРАЦС і стояти в чергах.
"Відтепер ви можете подати заяву на порталі "Дія" та забрати документ впродовж трьох днів у ДРАЦС або замовити доставку Укрпоштою додому", – ідеться у повідомлені.
На порталі можна замовити дублікат свідоцтва або витяг:
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- про народження;
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- про смерть;
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- про зміну імені;
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- про реєстрацію шлюбу;
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- про розірвання шлюбу.
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Оформити документи можна як для себе, так і для найближчих родичів.
Нагадаємо
У "Дії" з'явиться англомовна версія закордонного паспорту, водійських прав та техпаспорту.