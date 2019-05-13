Теннисистка из Украины выиграла стартовый поединок турнира "Премьер" в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Одна из ведущих теннисисток Украины парного разряда Надежда Киченок успешно преодолела барьер первого раунда парных соревнований на турнире WTA Premier 5, что проходит в столице Италии Риме, передает УНН.
В стартовом матче украинско-американский дуэт Киченок/Спирс оказался сильнее немецко-чешского коллектива Юлии Гёргес и Каролины Плишковой - 7:6 (5), 7:6 (4).
У пары во главе с украинкой 2 эйса при 3 двойных ошибках и 2/9 реализованных брейкпойнтив. У соперниц 8 эйсов и 4 двойные ошибки.
Примечательно, что обе соперницы Киченок входят в топ-20 теннисисток мира в одиночном разряде - 18-тая Гёргес и 7-я Плишкова.
Отметим, что в 1/8 финала Киченок-Спирс встретится на корте с теннисистами Анна-Лена Гренефельд (Германия)/Деми Схурс (Нидерланды), которые обыграли сестру Надежды - Людмилу Киченок и Елену Остапенко.
Ранее УНН сообщал, что украинцы узнали о соперницах на теннисном турнире "Премьер" в Риме.