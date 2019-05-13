Тенісистка з України виграла стартовий поєдинок турніру "Прем'єр" в Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Одна із провідних тенісисток України парного розряду Надія Кіченок успішно подолала бар'єр першого раунду парних змагань на турнірі WTA Premier 5, що відбувається в столиці Італії Римі, передає УНН.
У стартовому матчі українсько-американський дует Кіченок/Спірс виявився сильнішим німецько-чеського колективу Юлії Гьоргес і Кароліни Плішкової – 7:6 (5), 7:6 (4).
У пари на чолі з українкою 2 ейси при 3 подвійних помилках і 2/9 реалізованих брейкпойнтів. У суперниць 8 ейсів і 4 подвійні помилки.
Примітно, що обидві суперниці Кіченок входять до топ-20 тенісисток світу в одиночному розряді – 18-та Гьоргес і 7-ма Плішкова.
Зауважимо, що в 1/8 фіналу Кіченок-Спірс зустрінеться на корті з тенісистами Анна-Лена Гренефельд (Німеччина)/Демі Схурс (Нідерланди), які обіграли сестру Надії - Людмилу Кіченок і Олену Остапенко.
Раніше УНН повідомляв, що українки дізнались суперниць на тенісному турнірі "Прем'єр" в Римі.