Теннисистка Ястремская потерпела поражение в первом в карьере финале турнира "Премьер"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выиграть свой первый титул на турнире категории "Premier", информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В финале турнира "Adelaide International" в Аделаиде 19-летняя одесситка уступила первой ракетке мира австралийской теннисистке Эшли Барти - 2:6, 5:7.
Во второй партии наша землячка уступала 0:2, но отыгралась и повела 4:3, однако тогда австралийка сыграла два брейк-пойнта.
Отметим, что успешное выступление в Австралии позволит Ястремской установить персональный рекорд в рейтинге WTA.
Добавим также, на следующей неделе одесситка стартует в основной сетке "AUS Open", где ее ждет победительница квалификации 19-летняя словенка Кайя Юван.
Напомним, теннисистка Киченок стала победительницей парного турнира WTA в Австралии.