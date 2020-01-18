Тенісистка Кіченок стала переможницею парного турніру WTA в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На кортах австралійського міста Хобарт підбіг до завершення парний турнір серед жінок категорії "International", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Надія Кіченок з України у парі з Санією Мірзою з Індії обіграли у фіналі других сіяних – дует з Китаю Пен Шуай, Чжан Шуай – 6:4, 6:4.
"Це приголомшливі емоції, ми приїхали на цей турнір без будь-яких очікувань. Хочу подякувати Санії, її команді, яка дбала про її сина, поки вона була зайнята на корті, своїй команді і тим, хто організовував цей турнір", - сказала під час нагородження українська тенісистка.
Для Надії Кіченок це був перший фінал в Турі після Малого Підсумкового турніру в Чжухаї в 2018 році, де вона виграла титул разом з сестрою Людмилою. Екслідер парного рейтингу Мірза провела свій перший турнір в WTA після дворічної перерви.
Зауважимо, що у колекції Надії Кіченок титули WTA в Шеньчжені, Флоріанополісі і Стамбулі, а також WTA Elite Trophy.
Також додамо, що Санія Мірза виграла свій 42-й парний титул в кар'єрі і перший з 2017 року в Брісбені. За результатами тижня українка зможе знову оновити свій особистий рекорд в рейтингу WTA (32-й рядок), а Санія піднімається відразу в топ-300.
Нагадаємо, українська тенісистка тріумфувала на парному малому Підсумковому турнірі WTA.