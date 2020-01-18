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Теннисистка Киченок стала победительницей парного турнира WTA в Австралии

Киев • УНН

 • 10175 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. На кортах австралийского города Хобарт завершился парный турнир среди женщин категории "International", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Теннисистка Киченок стала победительницей парного турнира WTA в Австралии

Надежда Киченок из Украины в паре с Санией Мирзой из Индии обыграли в финале вторых сеяных - дуэт из Китая Пэн Шуай, Чжан Шуай - 6:4, 6:4.

"Это потрясающие эмоции, мы приехали на этот турнир без каких-либо ожиданий. Хочу поблагодарить Санию, ее команду, которая заботилась о ее сыне, пока она была занята на корте, свою команду и тех, кто организовывал этот турнир", - сказала во время награждения украинская теннисистка.

Для Надежды Киченок это был первый финал в Туре после Малого Итогового турнира в Чжухае в 2018 году, где она выиграла титул вместе с сестрой Людмилой. Экс-лидер парного рейтинга Мирза провела свой первый турнир в WTA после двухлетнего перерыва.

Отметим, что в коллекции Надежды Киченок титул WTA в Шэньчжэне, Флорианополисе и Стамбуле, а также WTA Elite Trophy.

Также добавим, что Сания Мирза выиграла свой 42-й парный титул в карьере и первый с 2017 года в Брисбене. По результатам недели украинка сможет снова обновить свой личный рекорд в рейтинге WTA (32-я строчка), а Сания поднимается сразу в топ-300.

Напомним, украинская теннисистка победила на парном малом Итоговом турнире WTA.

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