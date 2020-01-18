Теннисистка Киченок стала победительницей парного турнира WTA в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. На кортах австралийского города Хобарт завершился парный турнир среди женщин категории "International", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Надежда Киченок из Украины в паре с Санией Мирзой из Индии обыграли в финале вторых сеяных - дуэт из Китая Пэн Шуай, Чжан Шуай - 6:4, 6:4.
"Это потрясающие эмоции, мы приехали на этот турнир без каких-либо ожиданий. Хочу поблагодарить Санию, ее команду, которая заботилась о ее сыне, пока она была занята на корте, свою команду и тех, кто организовывал этот турнир", - сказала во время награждения украинская теннисистка.
Для Надежды Киченок это был первый финал в Туре после Малого Итогового турнира в Чжухае в 2018 году, где она выиграла титул вместе с сестрой Людмилой. Экс-лидер парного рейтинга Мирза провела свой первый турнир в WTA после двухлетнего перерыва.
Отметим, что в коллекции Надежды Киченок титул WTA в Шэньчжэне, Флорианополисе и Стамбуле, а также WTA Elite Trophy.
Также добавим, что Сания Мирза выиграла свой 42-й парный титул в карьере и первый с 2017 года в Брисбене. По результатам недели украинка сможет снова обновить свой личный рекорд в рейтинге WTA (32-я строчка), а Сания поднимается сразу в топ-300.
Напомним, украинская теннисистка победила на парном малом Итоговом турнире WTA.