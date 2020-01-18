Тенісистка Ястремська зазнала поразки у першому в кар'єрі фіналі турніру "Прем'єр"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла виграти свій перший титул на турнірі категорії "Premier", інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У фіналі турніру "Adelaide International" в Аделаїді 19-річна одеситка поступилася першій ракетці світу австралійської тенісистці Ешлі Барті – 2:6, 5:7.
У другій партії наша землячка поступалася 0:2, але відігралася та повела 4:3, проте тоді австралійка відіграла два брейк-пойнти.
Зауважимо, що успішний виступ в Австралії дозволить Ястремській встановити персональний рекорд в рейтингу WTA.
Додамо також, на наступному тижні одеситка стартуватиме в основній сітці "AUS Open", де на неї чекатиме переможниця кваліфікації 19-річна словенка Кайя Юван.
Нагадаємо, тенісистка Кіченок стала переможницею парного турніру WTA в Австралії.