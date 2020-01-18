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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Тенісистка Ястремська зазнала поразки у першому в кар'єрі фіналі турніру "Прем'єр"

Київ • УНН

 • 9691 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла виграти свій перший титул на турнірі категорії "Premier", інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Тенісистка Ястремська зазнала поразки у першому в кар'єрі фіналі турніру "Прем'єр"

У фіналі турніру "Adelaide International" в Аделаїді 19-річна одеситка поступилася першій ракетці світу австралійської тенісистці Ешлі Барті – 2:6, 5:7.

У другій партії наша землячка поступалася 0:2, але відігралася та повела 4:3, проте тоді австралійка відіграла два брейк-пойнти.

Зауважимо, що успішний виступ в Австралії дозволить Ястремській встановити персональний рекорд в рейтингу WTA.

Додамо також, на наступному тижні одеситка стартуватиме в основній сітці "AUS Open", де на неї чекатиме переможниця кваліфікації 19-річна словенка Кайя Юван.

Нагадаємо, тенісистка Кіченок стала переможницею парного турніру WTA в Австралії.

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