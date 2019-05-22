Теннисистка Ястремская разгромила австралийку на пути в 1/4 финала соревнований в Страсбурге
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. На грунтовых теннисных соревнованиях WTA в Страсбурге второй поединок провела одесситка Даяна Ястремская, передает УНН.
Одесситка посеянная под 6-м номером не имела существенного сопротивления в баталии второго круга основной сетки с австралийкой Самантой Стосур — 6:0, 6:2.
Наша землячка реализовала 5 из 14 брейкпойнтов и потратила на встречу 65 минут.
Добавим, соперницей украинки в четвертьфинале стала Фиона Ферро из Франции (WTA 88), которая в трех сетах выбила из соревнований 3-ю сеяной китаянку Ван Цян (WTA 16) — 6:7 (4), 6:3, 6:3.