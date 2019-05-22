Тенісистка Ястремська розгромила австралійку на шляху до 1/4 фіналу змагань у Страсбурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. На ґрунтових тенісних змаганнях WTA у Страсбурзі другий поєдинок провела одеситка Даяна Ястремська, передає УНН.
Одеситка посіяна під 6-м номером не мала суттєвого спротиву у баталії другого кола основної сітки із австралійкою Самантою Стосур — 6:0, 6:2.
Наша землячка реалізувала 5 із 14 брейкпойнтів і витратила на зустріч 65 хвилин.
Додамо, суперницею українки у чвертьфіналі стала Фіона Ферро з Франції (WTA 88), яка в трьох сетах вибила зі змагань 3-тю сіяну китаянку Ван Цян (WTA 16) — 6:7 (4), 6:3, 6:3.