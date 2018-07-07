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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 58599 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107058 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128353 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135611 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171499 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154091 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141661 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118352 просмотра

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Теннисистка Ястремская победила экс-украинку в четвертьфинале соревнований в Риме

Теннисистка Ястремская победила экс-украинку в четвертьфинале соревнований в Риме

Киев  •  УНН

 • 9067 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал крупного турнира ITF с призовым фондом 60 тыс. долл., который проходит в столице Италии — Риме, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В матче второго раунда 18-летняя одесситка, посеянная под вторым номером, за 1:00 44 минуты сломила сопротивление представительницы Чехии Анастасии Зарицкой, ранее представляла Украину — 7:6 (5), 6:4.

За выход в финал одесситка поспорит с экс-54-й ракеткой мира испанкой Сильвией Солер-Эспиносой.

Добавим, что это будет уже третья встреча между теннисистками на турнирах ITF Pro Circuit, и оба предыдущих матча выиграла Ястремская: в 2016 году она победила Солер-Эспиноса на хардовому 100-тысячнике в Египте, а в прошлом сезоне — на грунтовом 60-тысячнике в Венгрии, где в результате стала чемпионкой.

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