Теннисистка Ястремская победила экс-украинку в четвертьфинале соревнований в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал крупного турнира ITF с призовым фондом 60 тыс. долл., который проходит в столице Италии — Риме, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче второго раунда 18-летняя одесситка, посеянная под вторым номером, за 1:00 44 минуты сломила сопротивление представительницы Чехии Анастасии Зарицкой, ранее представляла Украину — 7:6 (5), 6:4.
За выход в финал одесситка поспорит с экс-54-й ракеткой мира испанкой Сильвией Солер-Эспиносой.
Добавим, что это будет уже третья встреча между теннисистками на турнирах ITF Pro Circuit, и оба предыдущих матча выиграла Ястремская: в 2016 году она победила Солер-Эспиноса на хардовому 100-тысячнике в Египте, а в прошлом сезоне — на грунтовом 60-тысячнике в Венгрии, где в результате стала чемпионкой.