Теннисистка Ястремская победила экс-украинку в четвертьфинале соревнований в Риме

В матче второго раунда 18-летняя одесситка, посеянная под вторым номером, за 1:00 44 минуты сломила сопротивление представительницы Чехии Анастасии Зарицкой, ранее представляла Украину — 7:6 (5), 6:4.

За выход в финал одесситка поспорит с экс-54-й ракеткой мира испанкой Сильвией Солер-Эспиносой.

Добавим, что это будет уже третья встреча между теннисистками на турнирах ITF Pro Circuit, и оба предыдущих матча выиграла Ястремская: в 2016 году она победила Солер-Эспиноса на хардовому 100-тысячнике в Египте, а в прошлом сезоне — на грунтовом 60-тысячнике в Венгрии, где в результате стала чемпионкой.