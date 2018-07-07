Тенісистка Ястремська перемогла екс-українку у чвертьфіналі змагань у Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла в півфінал великого турніру ITF з призовим фондом 60 тис. дол., що триває у столиці Італії — Римі, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі другого раунду 18-річна одеситка, посіяна під другим номером, за 1 годину 44 хвилини зломила опір представниці Чехії Анастасії Зарицької, яка раніше представляла Україну — 7:6 (5), 6:4.
За вихід у фінал одеситка посперечається з екс-54-ю ракеткою світу іспанкою Сільвією Солер-Еспіносою.
Додамо, що це буде вже третя зустріч між тенісистками на турнірах ITF Pro Circuit, і обидва попередні матчі виграла Ястремська: в 2016 році вона перемогла Солер-Еспіносу на хардовому 100-тисячнику в Єгипті, а в минулому сезоні — на ґрунтовому 60-тисячнику в Угорщині, де в результаті стала чемпіонкою.