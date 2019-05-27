Теннисистка Ястремская обновила персональный рекорд в рейтинге WTA

Благодаря триумфальному выступлению на кортах в Страсбурге, наша землячка поднялась на 10-ть строк и с 1579 очками заняла 32-й ступень, разместившись между хорваткой Мартич (31 1615 очков) и румынкой Бузарнеску (1575 очков).



Ястремская все еще третья ракетка Украины, но вплотную приблизилась ко второй - Леси Цуренко, которая на этой неделе занимает двадцать седьмую позицию - 1767 баллов.



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Первое место среди "желто-синих" удержала Элина Свитолина - 9-ю строчку.



Примечательно, что успешное выступление Марты Костюк в Страсбурге позволил ей прогрессировать и выйти на двести шестое место (+58), а Екатерина Козлова потеряла одну ступень - 67-я.



Как сообщал УНН, Свитолина и Козлова проведут очный матч на "Ролан Гаррос".