Тенісистка Ястремська оновила персональний рекорд в рейтингу WTA

Завдяки тріумфальному виступу на кортах в Страсбурзі, наша землячка піднялася на 10-ть рядків і з 1579 очками зайняла 32-й щабель, розмістившись між хорваткою Мартіч (31, 1615 очок) і румункою Бузарнеску (1575 очок).



Ястремська все ще третя ракетка України, але впритул наблизилася до другої - Лесі Цуренко, яка на цьому тижні займає 27-у позицію – 1767 балів.



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Перше місце серед "жовто-блакитних" втримала Еліна Світоліна – 9-й рядок.



Примітно, що успішний виступ Марти Костюк в Страсбурзі дозволив їй прогресувати та вийти на 206-е місце (+58), а Катерина Козлова втратила одну сходинку – 67-ма.



Як повідомляв УНН, Світоліна та Козлова проведуть очний матч на "Ролан Гаррос".