Світоліна з перемоги над Вільямс розпочала виступи на "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У першому раунді "Ролан Гаррос" українка, посіяна на турнірі під 9 номером, у двох партіях обіграла екс-першу ракетку світу семиразового чемпіонку турнірів Великого Шолома американку Вінас Вільямс – 6:3, 6:3.
Поєдинок тривав 1 годину 13 хвилин. На рахунку українки 16 віннерсів і 15 невимушених помилок. Свою перевагу вона реалізувала з третього матчболу.
Зазначимо, що рахунок особистих зустрічей між Світоліною і Вільямс-старшої став 2:1 на користь представниці України.