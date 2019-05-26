Свитолина с победы над Уильямс начала выступления на "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В первом раунде "Ролан Гаррос" украинка, посеянная на турнире под 9 номером, в двух партиях обыграла экс-первую ракетку мира семикратного чемпионку турниров Большого Шлема американку Винас Уильямс - 6:3, 6:3.
Поединок длился час и 13 минут. На счету украинки 16 виннерсов и 15 невынужденных ошибок. Свое преимущество она реализовала с третьего матчбола.
Отметим, что счет личных встреч между Свитолиной и Уильямс-старшей стал 2:1 в пользу представительницы Украины.