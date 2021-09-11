Теннисистка Цуренко получила выигрыш на старте турнира в Люксембурге

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 127699 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 143447 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 119918 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117536 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 150701 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123759 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 166507 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143438 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179764 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173052 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннисистка Цуренко получила выигрыш на старте турнира в Люксембурге

Теннисистка Цуренко получила выигрыш на старте турнира в Люксембурге

Киев  •  УНН

 • 14893 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал отбора на турнире WTA-250 "BGL BNP Paribas Luxembourg Open", который проходит на кортах в Люксембурге, Сообщает УНН со ссылкой на "Теннисный портал Украины".

Детали

На старте квалификации киевлянка, посеянная под 8 номером, одолела японскую теннисистку Эри Ходзуми — 6:3, 3:6, 6:2. Поединок длился 1 час и 53 минуты.

За выход в основную сетку киевлянка поспорит с представительницей Испании Кристиной букс (5).

Что предшествовало этому

Теннисистки из вне топ-50 рейтинга WTA пробились в финал “US Open”.

Украинские Национальные Новости

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спорт

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