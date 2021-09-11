Теннисистка Цуренко получила выигрыш на старте турнира в Люксембурге
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал отбора на турнире WTA-250 "BGL BNP Paribas Luxembourg Open", который проходит на кортах в Люксембурге, Сообщает УНН со ссылкой на "Теннисный портал Украины".
Детали
На старте квалификации киевлянка, посеянная под 8 номером, одолела японскую теннисистку Эри Ходзуми — 6:3, 3:6, 6:2. Поединок длился 1 час и 53 минуты.
За выход в основную сетку киевлянка поспорит с представительницей Испании Кристиной букс (5).
Что предшествовало этому
Теннисистки из вне топ-50 рейтинга WTA пробились в финал “US Open”.