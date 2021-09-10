Тенісистки з поза топ-50 рейтингу WTA пробилися до фіналу "US Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Відбулися поєдинки півфінальної стадії одиночного турніру Відкритого чемпіонату США з тенісу, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Що відомо
Британка Емма Радукану і Лейла Фернандес з Канади посперечаються за трофей заключного в сезоні турніру серії "Великого Шолому".
Деталі
У півфіналі Радукану (150 світового рейтингу) обіграла посіяну під 17-м номером Марію Саккарі з Греція - 6:1, 6:4, а Фернандес (73 у WTA) завдала поразки другому номеру "посіву" Арині Соболенко з Білорусі - 7:6 (7:3), 4:6, 6:4).
Примітно, що Радукану вдалося обіграти п'яту поспіль суперницю із топ-50, а Фернандес – третю поспіль із топ-5 генерації WTA.
Доповнення
Поєдинок за титул пройде вже 11 вересня.