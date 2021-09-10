Тенісистки з поза топ-50 рейтингу WTA пробилися до фіналу "US Open"

Що відомо

Британка Емма Радукану і Лейла Фернандес з Канади посперечаються за трофей заключного в сезоні турніру серії "Великого Шолому".

Деталі

У півфіналі Радукану (150 світового рейтингу) обіграла посіяну під 17-м номером Марію Саккарі з Греція - 6:1, 6:4, а Фернандес (73 у WTA) завдала поразки другому номеру "посіву" Арині Соболенко з Білорусі - 7:6 (7:3), 4:6, 6:4).

Примітно, що Радукану вдалося обіграти п'яту поспіль суперницю із топ-50, а Фернандес – третю поспіль із топ-5 генерації WTA.

Доповнення

Поєдинок за титул пройде вже 11 вересня.