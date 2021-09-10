Теннисистки не из топ-50 рейтинга WTA пробились в финал "US Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Состоялись поединки полуфинальной стадии одиночного турнира Открытого чемпионата США по теннису, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Что известно
Британка Эмма Радукану и Лейла Фернандес из Канады поспорят за трофей заключительного в сезоне турнира серии "Большого Шлема".
Детали
В полуфинале Радукану (150 мирового рейтинга) обыграла посеянную под 17-м номером Марию Саккаре с Греция - 6:1, 6:4, а Фернандес (73 в WTA) нанесла поражение второму номеру "посева" Арине Соболенко из Беларуси - 7:6 (7:3), 4:6, 6:4).
Примечательно, что Радукану удалось обыграть пятую подряд соперницу из топ-50, а Фернандес - третью подряд из топ-5 генерации WTA.
Дополнение
Поединок за титул пройдет уже 11 сентября.