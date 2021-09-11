Тенісистка Цуренко здобула виграш на старті турніру в Люксембурзі

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла у фінал відбору на турнірі WTA-250 "BGL BNP Paribas Luxembourg Open", що проходить на кортах у Люксембурзі, повдіомляє УНН з посиланням на "Тенісний портал України".