Тенісистка Цуренко здобула виграш на старті турніру в Люксембурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла у фінал відбору на турнірі WTA-250 "BGL BNP Paribas Luxembourg Open", що проходить на кортах у Люксембурзі, повдіомляє УНН з посиланням на "Тенісний портал України".
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На старті кваліфікації киянка, посіяна під 8 номером, здолала японську тенісистку Ері Ходзумі — 6:3, 3:6, 6:2. Поєдинок тривав 1 годину 53 хвилини.
За вихід в основну сітку киянка посперечається з представницею Іспанії Крістіною Буксою (5).
Що передувало цьому
Тенісистки з поза топ-50 рейтингу WTA пробилися до фіналу “US Open”.