Теннисистка Цуренко с победы начала защиту титула в Акапулько

На старте соревнований украинка без лишних затрат сил разобралась с американкой Лорен Дэвис - 6:4; 6:1. В течение противостояния, которое продолжалось 1 час 17 минут, Цуренко потеряла три свои подачи, но зато забрала шесть чужих. Во втором круге Цуренко, посеянная под седьмым номером, встретится с Ариной Родионовой.

Австралийка, занимающего 130-ю позицию в рейтинге, вышла на вторую ракетку Украины после победы над уроженкой Николаева Екатериной Козловой, которая из-за травмы не смогла довести поединок до конца и проигрывач - 2:6; 0:1 - снялась.

Стоит отметить, что раньше прекратила свой матч Даяна Ястремская, которая прошла в основу через квалификацию. Одесситка выиграла первый сет у олимпийской чемпионки Моники Пуиг - 6:2, дважды делала брейки во второй партии, однако потеряла три свои гейма - 4:6, а вот в решающей из-за травмы не смогла уже ничего показать, поэтому при счете - 0:5 отказалась продолжать встречу.

Как сообщал УНН, Л.Цуренко выиграла третий поединок на турнире в Дубае.