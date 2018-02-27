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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62852 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76690 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79421 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107260 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100360 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104538 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111519 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Теннисистка Цуренко с победы начала защиту титула в Акапулько

Теннисистка Цуренко с победы начала защиту титула в Акапулько

Киев  •  УНН

 • 5516 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Второй номер женской сборной Украины Леся Цуренко успешно начала защиту прошлогоднего титула в Акапулько (Мексика), передает УНН со ссылкой на ФТУ.

На старте соревнований украинка без лишних затрат сил разобралась с американкой Лорен Дэвис - 6:4; 6:1. В течение противостояния, которое продолжалось 1 час 17 минут, Цуренко потеряла три свои подачи, но зато забрала шесть чужих. Во втором круге Цуренко, посеянная под седьмым номером, встретится с Ариной Родионовой.

Австралийка, занимающего 130-ю позицию в рейтинге, вышла на вторую ракетку Украины после победы над уроженкой Николаева Екатериной Козловой, которая из-за травмы не смогла довести поединок до конца и проигрывач - 2:6; 0:1 - снялась.

Стоит отметить, что раньше прекратила свой матч Даяна Ястремская, которая прошла в основу через квалификацию. Одесситка выиграла первый сет у олимпийской чемпионки Моники Пуиг - 6:2, дважды делала брейки во второй партии, однако потеряла три свои гейма - 4:6, а вот в решающей из-за травмы не смогла уже ничего показать, поэтому при счете - 0:5 отказалась продолжать встречу.

Как сообщал УНН, Л.Цуренко выиграла третий поединок на турнире в Дубае.

Украинские Национальные Новости

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