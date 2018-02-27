Тенісистка Цуренко з перемоги розпочала захист титулу в Акапулько
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Другий номер жіночої збірної України Леся Цуренко успішно почала захист минулорічного титулу в Акапулько (Мексика), передає УНН з посиланням на ФТУ.
На старті змагань українка без зайвих витрат сил розібралася з американкою Лорен Девіс — 6:4; 6:1. Протягом протистояння, яке тривало 1 годину 17 хвилин, Цуренко втратила три свої подачі, але натомість забрала шість чужих. У другому колі Цуренко, яка посіяна під сьомим номером, зустрінеться з Аріною Родіоновою.
Австралійка, що посідає 130-у позицію в рейтингу, вийшла на другу ракетку України після перемоги над уродженкою Миколаєва Катериною Козловою, яка через травму не змогла довести поєдинок до кінця й поступаючись — 2:6; 0:1 — знялася.
Варто зазначити, що завчасно припинила свій матч Даяна Ястремська, яка пройшла в основу через кваліфікацію. Одеситка виграла перший сет у олімпійської чемпіонки Моніки Пуїг — 6:2, двічі робила брейки в другій партії, однак втратила три свої гейми — 4:6, а от у вирішальній через травму не змогла вже нічого показати, то ж за рахунку — 0:5 відмовилася продовжувати зустріч.
Як повідомляв УНН, Цуренко виграла третій поєдинок на турнірі в Дубаї.