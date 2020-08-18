Теннисистка Цуренко вошла в основную сетку розыгрыша US Open
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Киевлянка Леся Цуренко прошла в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису (US Open), информирует УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
131-я ракетка мира Цуренко попала в стартовый список игроков на американском “мейджоре” после того, как стало известно, что в Нью-Йорке не сыграет австралийка Присцилла Хон.
В прошлом году Цуренко не выступала на US Open, а в 2018 году установила на кортах Открытого чемпионата США свой личный рекорд — четвертьфинал на турнирах “Большого шлема” (проиграла будущей победительнице Наоми Осаке).
Примечательно, что после следующего снятия одной из теннисисток основного списка в число участниц “US Open” попадет Марта Костюк (137).