Тенісистка Цуренко увійшла в основну сітку розіграшу US Open

131-ша ракетка світу Цуренко потрапила в стартовий список гравців на американському “мейджорі” після того, як стало відомо, що в Нью-Йорку не зіграє австралійка Прісцилла Хон.

У минулому році Цуренко не виступала на US Open, а в 2018 році встановила на кортах Відкритого чемпіонату США свій особистий рекорд — чвертьфінал на турнірах “Великого шолому” (програла майбутній переможниці Наомі Осаці).

Примітно, що після наступного зняття однієї з тенісисток основного списку в число учасниць “US Open” потрапить Марта Костюк (137).