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Теннисистка Цуренко победила на старте одиночных соревнований WTA в Нидерландах

Киев • УНН

 • 8581 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно преодолела стартовый барьер в рамках одиночного разряда турнира WTA International - "Libema Open", который проходит на травяных кортах в Хертогенбосе (Нидерланды), передает УНН.

Теннисистка Цуренко победила на старте одиночных соревнований WTA в Нидерландах

Киевлянка, имея 4-й номер посева, в первом сете против 113 ракетки мира чешки Кристины Плишкова осуществила один брейк - 6:4. Во втором соперницы чаще забирали гейма на чужих подачах, но на один раз больше это сделала Цуренко - 6:4.

За 1 час и 19 минут Цуренко не допустила ни одной двойной ошибки при 2-х эйсах.

В следующем раунде Цуренко ожидает встреча с бельгийкой Кирстен Флипкенс, которая победила сербку Александру Крунич - 6:3, 3:6, 6:1.

Примечательно, что призовой фонд соревнований составляет 250 тыс. долл.

Украинские Национальные Новости

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