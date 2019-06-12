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Тенісистка Цуренко перемогла на старті одиночних змагань WTA у Нідерландах

Київ • УНН

 • 8581 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко успішно подолала стартовий бар'єр в рамках одиночного розряду турніру WTA International – "Libema Open", який проходить на трав'яних кортах в Хертогенбосі (Нідерланди), передає УНН.

Тенісистка Цуренко перемогла на старті одиночних змагань WTA у Нідерландах

Киянка, маючи 4-й номер посіву, у першому сеті проти 113 ракетки світу чешки Крістіни Плішкової здійснила один брейк – 6:4. У другому суперниці частіше забирали гейми на чужих подачах, але на один раз більше це зробила Цуренко – 6:4.

За 1 годину та 19 хвилин Цуренко не припустилася жодної подвійної помилки при 2-х ейсах.

У наступному раунді на Цуренко очікує зустріч із бельгійкою Кірстен Фліпкенс, яка перемогла сербку Александру Круніч – 6:3, 3:6, 6:1.

Примітно, що призовий фонд змагань становить 250 тис. дол.

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