Теннисистка Цуренко из-за травмы прекратила выступления на турнире в Праге
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась от продолжения своего выступления на турнире в Чехии, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Во втором круге 133-я ракетка мира должна была встретиться с румынкой Аной Богдан, но из-за травмы ребра она не смогла это сделать.
“Причина отказа та же, что и была в Палермо — это проблемы с левым ребром. По ходу турнира ребро меня не беспокоило, но сегодня утром эта проблема вернулась во время разминки”, — сказала Цуренко.
Для Цуренко сегодняшний матч стал бы уже пятым подряд на кортах в Праге, где Леся стартовала в квалификации. До этого она выиграла четыре поединка.
Стоит отметить, что в начале месяца Цуренко не смогла стартовать в квалификации на турнире в Италии.