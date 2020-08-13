Тенісистка Цуренко через травму припинила виступи на турнірі у Празі

У другому колі 133-тя ракетка світу повинна була зустрітися з румункою Аною Богдан, але через травму ребра вона не змогла це зробити.

“Причина відмови та ж, що і була в Палермо — це проблеми з лівим ребром. По ходу турніру ребро мене не турбувало, але сьогодні вранці ця проблема повернулася під час розминки”, — сказала Цуренко.

Для Цуренко сьогоднішній матч став би вже п’ятим поспіль на кортах в Празі, де Леся стартувала в кваліфікації. До цього вона виграла чотири поєдинки.

Варто зазначити, що на початку місяця Цуренко не змогла стартувати в кваліфікації на турнірі в Італії.