Теннисистка Свитолина примет участие на "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина появилась в предыдущих заявках турнира Premier 5 в Риме (старт 21 сентября) и "Ролан Гаррос" (старт 28 сентября), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Соревнования могут стать для украинки первыми после паузы в сезоне, так как она не будет выступать на турнирах, проходящих на территории в США.
В прошлом году Свитолина проиграла Виктории Азаренко во втором круге турнира в Риме, а на “Ролан Гаррос” дошла до третьего раунда, где уступила Гарбинье Мугуруси.
Напомним, что Свитолина вошла в число самых высокооплачиваемых спортсменок мира.