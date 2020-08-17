Тенісистка Світоліна стала однією із найбільш високооплачуваних спортсменок планети

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. За даними видання Forbes, дев’ять тенісисток потрапили до числа топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу, повідомляє УНН.

Перша ракетка України Еліна Світоліна посіла сьомий щабель в рейтингу. Її річний заробіток склав 6,4 млн. дол. Ця сума склалася із призових у розмірі 5,4 млн. і одного млн. отриманих від рекламних доходів.

На вершині генерації японка Наомі Осака — 37,4 млн. дол. (серед яких 34 млн — контракти, 3,4 — призові), далі місця отримали: Серена Вільямс — 36, Ешлі Барті 13,1, Сімона Халеп — 10,9, Бьянка Андреєску — 8,9.

Варто відзначити, що за підрахунками Forbes прибуток враховувався в період з 1 червня 2019 року по 1 червня 2020 року.

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