Тенісистка Світоліна стала однією із найбільш високооплачуваних спортсменок планети

Перша ракетка України Еліна Світоліна посіла сьомий щабель в рейтингу. Її річний заробіток склав 6,4 млн. дол. Ця сума склалася із призових у розмірі 5,4 млн. і одного млн. отриманих від рекламних доходів.

На вершині генерації японка Наомі Осака — 37,4 млн. дол. (серед яких 34 млн — контракти, 3,4 — призові), далі місця отримали: Серена Вільямс — 36, Ешлі Барті 13,1, Сімона Халеп — 10,9, Бьянка Андреєску — 8,9.

Варто відзначити, що за підрахунками Forbes прибуток враховувався в період з 1 червня 2019 року по 1 червня 2020 року.