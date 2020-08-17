Теннисистка Свитолина стала одной из самых высокооплачиваемых спортсменок планеты

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84083 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102108 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127012 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107513 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127544 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101306 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102126 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Теннисистка Свитолина стала одной из самых высокооплачиваемых спортсменок планеты

Теннисистка Свитолина стала одной из самых высокооплачиваемых спортсменок планеты

Киев  •  УНН

 • 14264 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. По данным издания Forbes, девять теннисисток попали в число топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира, сообщает УНН.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заняла седьмой ступень в рейтинге. Ее годовой заработок составил 6,4 млн. долл. Эта сумма сложилась из призовых в размере 5,4 млн. и одного млн. полученных от рекламных доходов.

На вершине генерации японка Наоми Осака — 37,4 млн. долл. (среди которых 34 млн — контракты, 3,4 — призовые), далее места получили: Серена Уильямс — 36, Эшли Барти 13,1, Симона Халеп — 10,9, Бьянка Андрееску — 8,9.

Стоит отметить, что по подсчетам Forbes прибыль учитывался в период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года.

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