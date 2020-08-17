Теннисистка Свитолина стала одной из самых высокооплачиваемых спортсменок планеты
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. По данным издания Forbes, девять теннисисток попали в число топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира, сообщает УНН.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина заняла седьмой ступень в рейтинге. Ее годовой заработок составил 6,4 млн. долл. Эта сумма сложилась из призовых в размере 5,4 млн. и одного млн. полученных от рекламных доходов.
На вершине генерации японка Наоми Осака — 37,4 млн. долл. (среди которых 34 млн — контракты, 3,4 — призовые), далее места получили: Серена Уильямс — 36, Эшли Барти 13,1, Симона Халеп — 10,9, Бьянка Андрееску — 8,9.
Стоит отметить, что по подсчетам Forbes прибыль учитывался в период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года.