Тенісистка Світоліна візьме участь на "Ролан Гаррос"

Змагання можуть стати для українки першими після паузи в сезоні, так як вона не буде виступати на турнірах, що проходять на території в США.

У минулому році Світоліна програла Вікторії Азаренко у другому колі турніру в Римі, а на "Ролан Гаррос" дійшла до третього раунду, де поступилася Гарбіньє Мугурусі.

Нагадаємо, що Світоліна увійшла до числа найбільш високооплачуваних спортсменок світу.