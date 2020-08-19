Тенісистка Світоліна візьме участь на "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. П'ятий номер світового рейтингу Еліна Світоліна з'явилася в попередніх заявках турніру Premier 5 в Римі (старт 21 вересня) і "Ролан Гаррос" (старт 28 вересня), повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Змагання можуть стати для українки першими після паузи в сезоні, так як вона не буде виступати на турнірах, що проходять на території в США.
У минулому році Світоліна програла Вікторії Азаренко у другому колі турніру в Римі, а на "Ролан Гаррос" дійшла до третього раунду, де поступилася Гарбіньє Мугурусі.
Нагадаємо, що Світоліна увійшла до числа найбільш високооплачуваних спортсменок світу.